Bursaspor’un deplasman performansı zirvede

TFF 1. Lig’de son 4 deplasman maçından 10 puan çıkartan Bursaspor, genel tabloya bakıldığında da dış saha performansı olarak lider Giresunspor’la zirveyi paylaşıyor.

Bursaspor, deplasmanda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Nitekim yeşilbeyazlı ekip, topladığı 30 puanın yarısını dış saha performansıyla elde etti. Kazandığı 15 puanın 10’unu son 4 maçta hanesine yazdıran Bursaspor, bu kulvarda lider Giresunspor’la zirveyi paylaşıyor. Ligde deplasmanda en çok puanı toplayan iki ekipten biri olan Bursa temsilcisi, son olarak Adana Demirspor’u 21 mağlup etmeyi başarmıştı. Yeşilbeyazlılar, Bursa dışında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 defa da kalesini gole kapatamadı.

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