Tarım AŞ’de toplu sözleşme sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım AŞ’de toplu sözleşme sevinci

İHA

Tarım AŞ’de toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ’de çalışan 98 personeli kapsayan toplu iş sözleşmeleri imzalandı. Personelin yüzünü güldürecek olan anlaşmalarla birlikte en düşük personel maaşında yüzde 27,28’lik artış sağlanacak.
Bursa’da ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının haklarını da koruyor. Bu kapsamda 98 personeli kapsayan toplu iş sözleşmeleri, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ ile Türkİş’e bağlı Tarım İş Sendikası ve Güvenlik İş Sendikası arasında imzalandı. 2021 2023 yılları arasındaki 36 aylık dönemi kapsayan ve Tarım İş Sendikası için 2. dönem, Güvenlik İş Sendikası için 1. dönem toplu iş sözleşmesiyle personelin mesai ücretlerinde ve sosyal haklarında yüz güldüren iyileştirmeler yapıldı. Güvenlik İş Sendikası ile yapılan anlaşma sonucu, 2020 yılında yılda 10 günlük olan ikramiye ücreti, 2021 yılında 84 gün, 2022 yılında ise 96 güne çıkartıldı. Tarım İş sendikası ile yapılan anlaşma sonucu ise 2019 yılında yılda 72 gün olan ikramiye ücreti, 2020 yılında yılda 84 güne, 2021 yılında ise 108 güne, 2022 yılında da 120 güne çıkartıldı. İkramiye haricinde 7 farklı alanda verilen sosyal yardımlarda yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca bu yıl sosyal yardımlara erzak ve eğitim alanında olmak üzere daha önce verilmeyen 2 farklı yardım kalemi daha ilave edildi.
Büyükşehir Belediyesi Ana Binası’nda düzenlenen imza törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım İŞ Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Tarım AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ve Tarım AŞ çalışanları katıldı. İlhami Polat ve Ahmet Durcuk tarafından sözleşmeye katkılarından dolayı Başkan Alinur Aktaş’a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
“Yüzde 27.28’lik artış”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan toplu iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. İkramiye ücretlerinde yapılan iyileştirmelerle birlikte çalışanlara 4 maaş ikramiye vermiş olacaklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 2019 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 2022 yılı personel ikramiyeleri kıyaslandığında 48 günlük ikramiye artışı olacağını belirtti. Bazı sosyal haklarda da iyileştirmelere gidildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu toplu iş sözleşmesiyle en düşük personel maaşında yüzde 27,28’lik artış oldu. 2020 yılında en düşük maaş alan bekar bir personelimiz yıl ortalamasına göre aylık 3.069 TL alırken, bu rakam 2021 yılında net 3.906 TL’ye çıkartıldı. Tarım AŞ aracılığıyla tüm şehre dokunan, tarım ve hayvancılık sektörlerini geliştiren işler yapıyoruz. Tarım AŞ bu milletin ortak değeridir. 2019 yılında Bursa’nın tarım ihracatı 284 milyon dolar iken, 2020 yılında 340350 milyon dolar civarında tamamlanacak. Bu rakamı çok yukarılara çıkarmanın hesabını yapıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerle alakalı güzel ivme yakaladık. Artarak devam edecektir. Bursa sanayi şehri olduğu kadar tarım şehridir. Gayretle ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Alın terinin karşılığı olan bu ücretler size ve ailenize bereket olarak dönsün. Sözleşme herkese hayırlı olsun” dedi.
Tarım İŞ Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte son zamanların en iyi toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını dile getirdi. Emeğin ve emekçinin yanında olduğunu gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Polat, ilk 6 ayda yüzde 14.6, diğer dönemlerde enflasyon artı huzur hakkının sağlandığı sözleşmede ikramiyelerin de 120 güne çıkıldığını, sosyal haklarda da yüzde 100 artış olduğunu dile getirdi.
Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, sözleşmenin hem iş barışını sağladığını hem de işçilere mali açıdan güzel kazanımlar sağladığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020 yılında aldığı otomobiline, 2019 tarihli ceza kesilen avukat, dava açtı
YEREL HABERLER 2020 yılında aldığı otomobiline, 2019 tarihli ceza ...
Aç kalan tilki şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Aç kalan tilki şehir merkezine indi
Bursaspor’un deplasman performansı zirvede
YEREL HABERLER Bursaspor’un deplasman performansı zirvede
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu Şiddetli rüzgar sebebiyle evin terasından kopan demir tente aşağıya düştü Yolda yürüyen yaşlı adam saniye farkla tentenin altında kalmaktan kurtuldu Yıldırım'da bir çatı parçaları da otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Ölümden kıl payı böyle kurtuldu Şiddetli rüzgar ...
Mesai arkadaşına ‘terbiyesiz’ dedi işten kovuldu ‘Terbiyesiz’ kelimesi hem işinden hem tazminattan etti ‘Terbiyesiz’ dedi işten atıldı
YEREL HABERLER Mesai arkadaşına ‘terbiyesiz’ dedi işten ...
'Hayat'ta soluduğunuz hava tertemiz
YEREL HABERLER 'Hayat'ta soluduğunuz hava tertemiz
"Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur"... Altı restoran üstü gizli kumarhane Kumar oynayanların büyük bir kısmı gizli kapıdan kaçarken 5 kişi arabalarına binemeden yakalandı Şahıslardan birisi, "Niye çekim yapıyorsunuz, sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur. Haberlerde gördüğüm başıma geliyor" dedi
YEREL HABERLER "Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur"... Altı ...
Uludağ’da tepki çeken ‘koronavirüs partisine' 85 bin lira para cezası Çarpıcı görüntülerin ardından Uludağ sessiz kaldı
YEREL HABERLER Uludağ’da tepki çeken ‘koronavirüs partisine' 85 bin ...
(Özel) Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı...Kısıtlamadaki hırsız kamerada Bursa’da kısıtlamaya rağmen ev sahiplerinin uyuduğu sırada eve giren hırsız 200 bin liralık altını alıp kayıplara karıştı Hırsızın eve giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı. ...
Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim
YEREL HABERLER Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim
5 çocuk bir yetişkinin bindiği elektrikli bisikleti görenler şaştı kaldı O ânlar vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı
YEREL HABERLER 5 çocuk bir yetişkinin bindiği elektrikli bisikleti ...
Kumar baskınında yakalandı: "Sizin yaptığınız boşanmaya neden olur"
YEREL HABERLER Kumar baskınında yakalandı: "Sizin yaptığınız ...
Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Bursa'da 300 yıllık cami 3 yıldır onarılmayı bekliyor 3 yıl önce tadilata alınan Mudanya'daki Ömerbey Camii ihtişamına kavuşacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Bursa'da 300 yıllık cami 3 yıldır onarılmayı ...
Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi
YEREL HABERLER Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi
Lodos ve yağmur zor anlar yaşattı Şemsiyeler ters dönerken, vatandaşlar karton ve poşetle kafalarını korumaya çalıştı
YEREL HABERLER Lodos ve yağmur zor anlar yaşattı Şemsiyeler ters ...
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Sokak köpeğine çarpıp kaçtı, plaka ve kırık tampon parçasından yakalandı
YEREL HABERLER Sokak köpeğine çarpıp kaçtı, plaka ve kırık tampon ...
Tomruk yüklü tır devrildi, ilçe yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Tomruk yüklü tır devrildi, ilçe yolu ulaşıma kapandı
Uludağ'daki kural tanımaz eğlence görüntülerine otelcilerden tepki
YEREL HABERLER Uludağ'daki kural tanımaz eğlence görüntülerine ...
Jandarma, kaçak avcıların 'mühre' olarak kullandıkları ördekler ile silahlarına el koydu
YEREL HABERLER Jandarma, kaçak avcıların 'mühre' olarak ...
İnegöl Belediyesinden koltuk döşeme kursu
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesinden koltuk döşeme kursu
Otomobilin çarparak kaçtığı yaralı köpek jandarma tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilin çarparak kaçtığı yaralı köpek jandarma ...