Yavuzyılmaz: "Aşı rehavete sebep olmamalı"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşılama çalışmalarının başlamasıyla kamuoyunda oluşabilecek, rehavete karşı uyarılarda bulundu. Dr. Yavuzyılmaz, toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

Çin’den gelen aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanılması ile birlikte salgınla mücadelede önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, aşılama çalışmalarının risk gruplarına göre adım adım sürdürüleceğini belirtti. Toplum genelinin aşılanmasının biraz daha zaman alacağını dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Aşı uygulanıp, belli bir süre geçtikten sonra antikor gelişmesinden bahsedebiliriz. Bunun yanı sıra aşı olan vatandaşlarda oluşabilecek sahte güven duygusu, kurallara karşı gevşemeye neden olabilir. Bu çok yanlış bir düşünce çünkü salgın henüz bitmiş değil. Toplumun büyük bölümü aşılanana kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermemeliyiz. Sırası gelen vatandaşlarımız, Alo 182 ve MHRS üzerinden randevu alarak, tüm sağlık tesislerinden aşılarını yaptırabilirler” dedi.

Bursa’da vak'a sayılarında önemli oranda düşüş yaşandığını dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Alınan tedbirler sayesinde vaka sayıları her geçen gün düşüyor. Şu an itibariyle hastanelerde yükümüz azalmış durumda. Bu da memnuniyet verici ancak vatandaşlarımız havaların soğuduğu şu kış günlerinde komşuluk ilişkilerine dikkat etmeli, misafirliğe gelip, gitmeden evinde oturmayı tercih etmeli. Kurallara uyduğumuz sürece salgının üstesinden geleceğiz. Şu an iyi gidiyoruz, lâkin rehavete kapılmamamız lâzım” şeklinde konuştu.

