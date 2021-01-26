Bursaspor, son 6 maçta 16 puan topladı - 9 sezon sonra gelen en başarılı seri

Bu sezon TFF 1.Lig’e damgasını vuran Bursaspor, çıktığı son 6 maçta 16 puan toplayarak zirveye gözünü dikti. Yeşil beyazlı takım böylesine yüksek puan topladığı bir seriyi en son 20112012 sezonunda yaşamıştı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer yasağını kaldıramamasına ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesine rağmen başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Ligde çıktığı son 6 maçın 5’ini kazanan, 1’inde de berabere kalan yeşil beyazlı takım, topladığı 16 puanla zirve yolunda önemli adımlar attı. Bursaspor böylesine başarılı bir seriyi en son Süper Lig'de 20112012 sezonunda yaşamıştı. 6 maçta 16 puanlık bir performansı 9 sezon sonra ilk kez başaran yeşil beyazlılar, bu hafta sahasında Akhisarspor’u konuk edecek. Bursaspor bu maçtan da galip ayrılması halinde tarihi bir serinin devamlılığını sürdürecek.

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