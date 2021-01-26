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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer ve Mykolaiv’in 20 yıllık örnek kardeşliği

İHA

Nilüfer ve Mykolaiv’in 20 yıllık örnek kardeşliği

Nilüfer Belediyesi, ikinci kardeş şehri olan Ukrayna’nın Mykolaiv Belediyesi ile kardeşlik ilişkilerinin 20. yılını kutladı. Çevrim içi gerçekleştirilen buluşmada, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevich, ekonomi, turizm, kültürel alanlarda iş birliğini geliştireceklerini ifade etti.
Nilüfer Belediyesi, ikinci kardeş şehri olan Ukrayna’nın Mykolaiv Belediyesi ile kardeşlik ilişkilerinin 20. yılını kutladı. Koronavirüs pandemisi sebebiyle çevrim içi gerçekleşen buluşmada Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevich ve Mykolaiv Belediye Başkan Yardımcısı Vitalii Lukov, Meclis Başkanı Yuliia Lytvynova, Ekonomik Kalkınma Müdürü Tetiana Shulichenko ile çevrim içi görüştü. Nilüfer Belediyesi ile Mykolaiv Belediyesi’nin ekonomi, turizm, kültür, sanat ve sportif alanlarda iş birliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapacaklarını belirten her iki başkan, 20 yıllık bu kardeşliğin örnek olduğunu da vurguladı.
Her yıl düzenlenen Uluslararası Spor Şenlikleri’ne Mykolaiv’den öğrencilerin katıldığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bundan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yeniden göreve seçilen Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevich’in ikinci dönemini kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Umuyorum ki bu dönemde de kentlerimiz için çok olumlu gelişmeleri, kardeş şehir ilişkileri içinde sürdürmeye devam ederiz. Kardeşliğimizin ve dostluğumuzun sürekli olmasını diliyorum” dedi. Yapılacak iş birlikleri için Nilüfer Belediyesi’nin her zaman hazır olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, Mykolaiv’de Nilüfer Belediyesi’ne ait dostluk parkını hayata geçirmeyi düşündüklerini de ifade etti. Erdem, “NilüferMykolaiv dostluğu, 2013 yılında Nilüfer’de açılan dostluk parkıyla perçinlendi. Biz de, Mykolaiv’de dostluk parkı yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Mykolaiv’in doğal güzelliklere sahip güzel bir kent olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, turizm alanında da iş birliğini yapabileceklerini söyledi. Başkan Erdem, “Pandemi süreci sona erdiğinde sizleri tekrar şehrimizde görmekten büyük mutluluk duyacağız. Biz de, sizleri teknik arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ederek, yerinde görmeyi arzu ediyorum. İş birlikleri konusunda görüşmelerimizi yazılı olarak birbirimize tamamlarsak, çalışmalarımızı buna göre sürdürebiliriz” şeklinde konuştu.
Senkevich: Ortak projeleri hayata geçirmek istiyoruz
20 yıllık kardeşlikten dolayı onur duyduğunu belirten Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevich, bu birlikteliğin gelişerek devam etmesi dileğinde bulundu. Geçmişte Nilüfer Belediyesi’nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Senkevich, “Misafirperverliğinizi hala konuşuyoruz. Orada bulunmaktan çok memnun olduk. Umarız ki uygun şartlar olduğunda aynı şekilde karşılıklı olarak ziyaretlerimizi gerçekleştiririz” dedi.

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