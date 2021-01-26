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Can dostlarımız Karacabey’de güvence altında

İHA

Can dostlarımız Karacabey’de güvence altında

Karacabey Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki evcil ve yaban hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları hayvanseverler tarafından takdirle karşılanıyor.
Karacabey Belediyesi ekipleri, 724 esasıyla sahipsiz hayvanların yardımına koşuyor. Hayvanlar için düzenli aralıklarla belirli noktalara yem bırakan belediye ekipleri, acil bir durumla karşılaştıkları takdirde yaralı hayvanları, barınaktaki kliniğe getirerek müdahale edilmesini sağlıyor.
Ekipler ayrıca ilçe sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından bulunan çaresiz yaban hayvanları için de çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerden çok ihbar aldıklarını belirten ekipler, yaban hayvanlarına da âcil müdahale ediyor ve ardından, Karacabey’de faaliyet gösteren Millî Parklara ait Ovakorusu Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine hayvanları ulaştırarak, tedavi altına alınmasını sağlıyor.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Sokaklarda başı boş gezen hayvanlar muntazam aralıklarla birimlerimiz tarafından kontrol edilmekte. Çamlık AltıPanayır yerindeki Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezinde de bakımları tamamlanıyor. Uzman veterinerler tarafından iç, dış, parazit ve kuduz aşıları yapılan hayvanların ayrıca kısırlaştırma işlemleri de imkanlar dâhilinde yapılıyor. Ekiplerimiz, yaralı ya da sahipsiz hayvan ihbarı aldıklarında, anında olay mahalline ulaşıp gerekeni titizlikle yapıyor. Bu zamanda kadar yüzden fazla yabanî hayvanın müdahalesi ekiplerimiz tarafından sağlandı” dedi.

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