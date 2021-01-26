Erdem Nilüfer’in örnek uygulamalarını paylaştı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kadıköy, Lüleburgaz belediyeleri ve ODTÜ’lü iş insanları ile akademisyenlerin katıldığı toplantıda stratejik yönetim ve planlama uygulamalarını anlattı.

Stratejik yönetim, planlama ve mali disiplin konularında Türkiye'nin öncü ve örnek belediyeleri çevrim içi toplantıda bir araya geldi. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ODTÜ mezunu çok değerli iş insanları, yönetici ve akademisyenler ile Lüleburgaz, Kadıköy ve Nilüfer belediye başkan ve başkan yardımcılarının katıldığı toplantıda, belediyelerin sürdürülebilir mâlî politikaları masaya yatırıldı. Toplantıda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin stratejik yönetim ve planlama uygulamalarını paylaştı. Erdem, stratejik planlama doğrultusunda belediyede yapılan uygulamaları, stratejik yönetim ve hedef odaklı planlı çalışmanın, uygulamada belediyeye sağladığı kazanımları ve katılımcı stratejik planlama konusundaki deneyimlerini aktardı.

Nilüfer Belediyesi’nin, ilk kez 2002 yılında, henüz yerel yönetimlerde yönetmelikler ile mecburi hâle gelmeden evvel stratejik planını hazırladığını ve uzun yıllardır stratejik yönetim anlayışını benimsediğini anlatan Erdem, “Stratejiler doğrultusunda yönetilmeyen kurumlar, dümensiz bir gemi gibi sağa sola yalpalayarak hedefe ulaşmaktan uzaklaşırlar” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi olarak stratejik yönetim anlayışını en çok, şeffaf ve hesap verilebilir bir yapı olmayı sağladığı için önemsediklerini vurgulayan Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam etti: “Şeffaflık ilkemiz gereği hem planlama çalışmalarımızı bütün paydaşlarımızın katılımı ile yapıyor hem de sonuçlarımızı detaylı bir şekilde faaliyet raporlarımızla paylaşıyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak stratejik yönetim anlayışı sayesinde yatırımlarımızla ve hizmete dönük tüm çalışmalarımızla, kentimize ve ülkemize yine pek çok kazanım sunmaya devam edecek, Nilüferlilerin daha mutlu yaşamalarını sağlayacağız.”

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