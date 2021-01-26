Belediye borçlarının yapılandırılmasında son başvuru 1 Şubat

Gecikmiş vergi borçlarıyla alâkalı faiz indirimi başvuruları sürüyor.

1 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erecek başvurularla ilgili İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılandırma müracaatlarının belediyeye ait https://ebelediye.inegol.bel.tr adresinden ve edevlet kapısı üzerinden online olarak yapılabileceği, ayrıca Belediyenin tüm hizmet binalarında da yapılandırmaya ilişkin başvuruların yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Vâdesi geçmiş tüm borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurular başladı. Faiz indirimi olarak uygulanan yapılandırma kapsamında Belediyemize ait borçların yapılandırılmasında peşin ödeme seçeneği vatandaşımız açısından ciddi avantaj sağlıyor. Bunu yanı sıra ödemede 6912 ve 18 taksit yapma imkanın da sunuluyor. Bu kapsamda gecikmiş borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımız 01 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İnegöl Belediyesine ait tüm hizmet binaları ve edevlet kapısı ile https://ebelediye.inegol.bel.tr web sayfasından online olarak yapılandırma başvurularını yapabilir. Detaylı bilgi için de vatandaşlarımız 153 hatlarından gerekli bilgilere ulaşabilir.”

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu online olarak yapılandırma işlemlerinin süreceği, tahsilat servislerinin 1 Şubat Pazartesi günü ise 10.0018.00 arasında hizmet vereceği belirtildi.

Online başvuru nasıl yapılır?

Online yapılandırma başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde:

1. Adım https://ebelediye.inegol.bel.tr adresinden “7256 Tecil Başvuru” tıklanır.

2. Adım Gelen ekran üzerinden Hızlı Sorgulama veya Şifre ile Giriş, Mobil İmza İle Giriş, EDevlet İle Giriş (üyelik ister) seçeneklerinden biri ile giriş yapılır.

3. Adım Yapılandırmaya ait bilgiler listelenir. Taksit seçimi yapılır, ilgili seçeneğin “Başvur” butonu tıklanır ve onaylanır.

Bu adından sonra başvuru işlemine ait bilgi ekrana yansır. Kurumda kayıtlı olan cep telefonuna başvuru alındığına dair sms gönderilir. Yetkili personel, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tecil işlemi onaylanır. İşlemin sonuçlandığına dair bilgi SMS gönderilir. Gönderilen SMS linki tıklanıp giriş yapıldıktan sonra yapılandırmaya ait bilgilerinizi görüntüleyebilir ve ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

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