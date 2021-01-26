Bursa’da 300 litre sahte içki ele geçirildi

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde 300 litre sahte içki ele geçirildi.

Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, evinde sahte içki imâlatı yapan N.D’yi tekibe aldı. Evde ve şahsın otomobilinde 300 litre sahte içki ele geçirildi. Şişelenmiş, barkotlanmış, sahte içkilerin hepsi de piyasaya sürülme hazırlığındaydı. N.D. gözaltına alınırken, çeşitli marka ve cinste 228 şişe sahte içki piyasaya sürülmeden müsadere edildi. Zanlı adliyeye sevk edilecek.

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