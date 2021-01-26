

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (2)BURSA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Bursa Valiliği, kentte etkili olan şiddetli lodosla ilgili vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgârın bugün (Salı) Marmara´nın güney yönlerinden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa.), yarın (Çarşamba) Marmara´nın kuzey yönlerinden, fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa.) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şiddetli lodosun, yarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-26 15:36:06



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