Osmangazi araç filosunu güçlendiriyor Osmangazi’ye 24 yeni hizmet aracı

Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek maksadıyla araç filosunu güçlendiriyor. Başkan Mustafa Dündar, “Nüfusu 1 milyona varan ilçemizde, vatandaşlara sunduğumuz hizmetin aksamaması adına araç filomuzu yeniliyoruz” dedi.

Merkezine insanı alan yönetim anlayışı ile hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, aldığı 24 yeni araç ile filosunu güçlendirdi. Yeni araçların tesliminde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, nüfus ve yüz ölçümü olarak çok büyük bir alana hizmet sunduklarını, dolayısıyla eskiyen araçların hizmetlerde aksamaya, bakım ve onarım maliyeti açısından da zarara neden olduğunu söyledi.

Her alanda kendini yenileyen ve geliştiren bir anlayış ile vatandaşlara kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini belirten Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi, 136 mahallesi ve gün içerisinde bir milyonu aşan nüfusuyla büyük ve güçlü bir belediye. Tabii bu noktada belediyemizin ve çalışanlarımızın da güçlü olması gerekiyor. Bizler de 7/24 vatandaşımızın yanındayız. Onlara daha iyi hizmet verebilmek adına teknolojik altyapıdan kullandığımız ekipmana kadar kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bu gün de satın aldığımız 24 aracı birimlerimize dağıtarak hizmete sunuyoruz. Hizmete giren yeni araçlarımızla birlikte, Osmangazi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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