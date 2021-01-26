Bursalılara fırtına ikazı

Bursa Valiliği vatandaşları fırtına hususunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgârın, bugün (Salı) Marmara’nın güney yönlerinden kuvvetli ve fırtına (5070 km/sa.), yarın (Çarşamba) Marmara’nın kuzey yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (6090 km/sa.) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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