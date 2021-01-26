Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (3)BURSA'DA ÇATININ UÇMA ANI KAMERADA
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatı, 5 aracın üzerine düştü. Uçan çatı parçaları ise yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti. Yaralanan vatandaş, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatısı uçan iş yerinin duvarında da çökme meydana geldi.
Kentte lodos nedeniyle 4 iş yerinin çatısının uçtuğu, 19 araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Öte yandan, çatının uçma aanı kameraya yansıdı. Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN
2021-01-26 16:08:44
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