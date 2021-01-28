Gürsu Belediyesi'nden istihdama destek

Gürsu Belediyesi’nin istihdama yönelik hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişileri firmalarla buluşturmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla Göliplik A.Ş. yetkililerince gerçekleştirilen mülâkat ve başvurular arasından yapılacak seçimle belirlenecek 150 kişi, iplik üretim işçisi olarak işe alınacak.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Umutlarla dolu sağlıklı yarınlara hep birlikte ulaşmayı çok istediğimiz bu günlerde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısına katkı sunmak maksadıyla kurmuş olduğumuz Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezimiz, belediyemize iş müracaatında bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olmaya devam ediyor. Hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. İstihdam seferberliğine katkı sunmak amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. Sanayicimizin en çok talep ettiği ara eleman ihtiyacına yönelik olarak meslek kursları ve beceri eğitimleri düzenliyoruz. İstihdam odaklı hassasiyetimize verdikleri destek için firmamıza şükranlarımı sunuyorum. 150 vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başvuru yapan kardeşlerimize ve firmamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi’nin gençlerin ve dezavantajlı kesimlerin gelişimine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, 2020 yılı Kasım ayında faaliyete başlayan Kolektif Kariyer Merkezi, istihdama yönelik hayata geçirdiği projelerle, iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor. Bunun yanında, kişisel gelişimi destekleyici eğitimler düzenleyen merkez, kadın, çocuk ve genç grupların hem motivasyonunun arttırılması hem de kazandırılacak becerilerle istihdama katkı sağlanması yönünde çalışmalar yapıyor.

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