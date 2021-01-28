İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesi Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası Ahmet Taban (75) hayatını kaybetti.İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle'deki evinde akşam saatlerinde fenalaşan Ahmet Taban, sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Taban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Alper Taban ise, babasının ölüm haberini alarak habtaneye gitti. Taban'ın cenazesi, morga kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-28 18:14:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.