Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taba'ın babası kaldırıldığı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evinde rahatsızlanan Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Başkan Taban hastaneye gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.