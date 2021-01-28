Bursaspor Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Pazar günü saat 19.00’da sahasında karşı karşıya geleceği Altınordu maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil beyazlı takım bu akşam yaptığı idmanda çift kale maç yaptı.

TFF 1.Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerindeyaptığı antrenman iledevam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres çalışmaları iledevam etti. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.