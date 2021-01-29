Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO: BursaYenikapıKadıköyKabataş 29.01.2021 10:30 KadıköyYenikapıBursa 29.01.2021 11:35 seferleri

BUDO: 29.01.2021 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi.

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