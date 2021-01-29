Uludağ’da kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı

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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı son yağışların ardından 68 santimetreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ’daki kar kalınlığı 2 gün yağan kar yağışların ardından 18 santimetre artarak 68 santimetreye yükseldi.

Uludağ'da bugün için sıcaklığın en düşük sıfırın altında 17, en yüksek sıfırın altında 5 derece olacağı tahmin edilirken, cumartesi ve pazartesi kar yağışı bekleniyor.

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