Husumetlisine silahlı saldırı düzenledi, komşu iş yeri sahibini de vurdu

Derya EVREN-Mehmet İNAN/KESTEL (Bursa), (DHA)BURSA´nın Kestel ilçesinde Y. A. (43) iş yerinin önünde beklediği husumetlisi İsmail Ağmaz'ı (32) tabancayla vurarak, yaraladı. Tabancadan çıkan mermiler aynı cadde üzerinde iş yeri bulunan Meral Akçay´a (50) da isabet etti. Yaralanan Ağmaz ile kazara vurulan Akçay, tedavi altına alınırken, saldırgan kaçtı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Y.A., elektrik dükkanı olan İsmail Ağmaz´a bilinmeyen bir nedenle husumet beslemeye başladı. Y.A., olay günü, İsmail Ağmaz´ın iş yerinin önüne giderek, gelmesini bekledi. Kısa süre sonra iş yerine gelen Ağmaz'a, kapıyı açtığı sırada tabancayla 3 el ateş etti. Mermilerden ikisi Ağmaz'a biri ise aynı yerde iş yeri bulunan Meral Akçay´a isabet etti. Ağmaz ve Akçay yaralanırken, Y.A. kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
PEŞİNDEN KOŞANLARI TEHDİT ETTİ
Yengesi Meral Akçay´ın kazara vurulduğu anlara tanık olan Hüseyin Akçay (50) "İsmail Ağmaz, camiden çıkıp, dükkanının önüne geldi. O sırada biri belinden silah çıkarıp, `Sana sıkacağım´ diyerek ateş etmeye başladı. Yaralanan İsmail, kaçan kişinin önce peşinden gitti sonra geri döndü. Yengem, `Galiba vuruldum´ dedi. İçeri götürdük. Baktık kan var hemen ambulansı aradık. O sırada ateş eden kişi kaçmaya başladı. Yakalamak için peşinden koştum. Ancak, `sana da sıkarım´ diye tehdit edince takibi bıraktım" diye konuştu.
KAMERALARA YANSIDI
Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheli Y.A.´nın Ağmaz´ı beklemesi ve iş yerinin önüne gelince silahını ateşlemsi yer alıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-01-29 11:11:53
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