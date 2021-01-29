Husumetlisine silahlı saldırı düzenledi, komşu iş yeri sahibini de vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Husumetlisine silahlı saldırı düzenledi, komşu iş yeri sahibini de vurdu

DHA

Husumetlisine silahlı saldırı düzenledi, komşu iş yeri sahibini de vurdu


Derya EVREN-Mehmet İNAN/KESTEL (Bursa), (DHA)BURSA´nın Kestel ilçesinde Y. A. (43) iş yerinin önünde beklediği husumetlisi İsmail Ağmaz'ı (32) tabancayla vurarak, yaraladı. Tabancadan çıkan mermiler aynı cadde üzerinde iş yeri bulunan Meral Akçay´a (50) da isabet etti. Yaralanan Ağmaz ile kazara vurulan Akçay, tedavi altına alınırken, saldırgan kaçtı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Y.A., elektrik dükkanı olan İsmail Ağmaz´a bilinmeyen bir nedenle husumet beslemeye başladı. Y.A., olay günü, İsmail Ağmaz´ın iş yerinin önüne giderek, gelmesini bekledi. Kısa süre sonra iş yerine gelen Ağmaz'a, kapıyı açtığı sırada tabancayla 3 el ateş etti. Mermilerden ikisi Ağmaz'a biri ise aynı yerde iş yeri bulunan Meral Akçay´a isabet etti. Ağmaz ve Akçay yaralanırken, Y.A. kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
PEŞİNDEN  KOŞANLARI TEHDİT ETTİ
Yengesi Meral Akçay´ın kazara vurulduğu anlara tanık olan Hüseyin Akçay (50) "İsmail Ağmaz, camiden çıkıp, dükkanının önüne geldi. O sırada biri belinden silah çıkarıp, `Sana sıkacağım´ diyerek ateş etmeye başladı. Yaralanan İsmail, kaçan kişinin önce peşinden gitti sonra geri döndü. Yengem, `Galiba vuruldum´ dedi. İçeri götürdük. Baktık kan var hemen ambulansı aradık. O sırada ateş eden kişi kaçmaya başladı. Yakalamak için peşinden koştum. Ancak, `sana da sıkarım´ diye tehdit edince takibi bıraktım" diye konuştu.
KAMERALARA YANSIDI
Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheli Y.A.´nın Ağmaz´ı beklemesi ve iş yerinin önüne gelince silahını ateşlemsi yer alıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-01-29 11:11:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafakemalpaşa'da her gün onlarca aileye sıcak aş
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da her gün onlarca aileye sıcak aş
Gıdaların duyusal analizini yapacak nitelikli personel hazır
YEREL HABERLER Gıdaların duyusal analizini yapacak nitelikli ...
3 günlük bebek ambulans uçakla tedavi için Bursa’ya getirildi
YEREL HABERLER 3 günlük bebek ambulans uçakla tedavi için Bursa’ya ...
Bursaspor eski Teknik Direktörü Hasan Bora hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursaspor eski Teknik Direktörü Hasan Bora hayatını ...
80 yaşında koronavirüsü yendi, kurallara uymayanlara tepki gösterdi: Çocuk oyuncağı zannediyorlar
YEREL HABERLER 80 yaşında koronavirüsü yendi, kurallara uymayanlara ...
Uludağ’da kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Uludağ’da kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı
Çalıkuşu’nun köyü beyaza büründü
YEREL HABERLER Çalıkuşu’nun köyü beyaza büründü
Otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
Kısıtlama saatinde polisten kaçan sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde polisten kaçan sürücü, 5 ...
Suuçtu Şelalesi beyaza büründü, drone görüntüsü büyüledi
YEREL HABERLER Suuçtu Şelalesi beyaza büründü, drone görüntüsü ...
Kısıtlamada ehliyetsiz gençler, 15 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada ehliyetsiz gençler, 15 kilometre süren ...
Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Husumetline kurşun yağdırdı, manavda alışveriş yapan kadını yaraladı
YEREL HABERLER Husumetline kurşun yağdırdı, manavda alışveriş yapan ...
Bursaspor, altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor - Üç futbolcuya profesyonel imza attırıldı
YEREL HABERLER Bursaspor, altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor - ...
Bursaspor Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor
Kuzenini öldüren yerel gazete patronuna 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Kuzenini öldüren yerel gazete patronuna 20 yıl hapis
Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını ...
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası ...
Kablo hırsızı, 245 saatlik güvenlik kamera kayıtlarından yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı, 245 saatlik güvenlik kamera ...
Gürsu Belediyesi'nden istihdama destek
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi'nden istihdama destek
Bursagaz, 2020 yılı doğal gaz tüketim verilerini açıkladı
YEREL HABERLER Bursagaz, 2020 yılı doğal gaz tüketim verilerini ...
Yankı, paket yemekte raf ömrünü 60 güne çıkardı
YEREL HABERLER Yankı, paket yemekte raf ömrünü 60 güne çıkardı
Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı
YEREL HABERLER Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, ...
jandarma kablo hırsızını 245 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek yakaladı
YEREL HABERLER jandarma kablo hırsızını 245 saatlik güvenlik ...