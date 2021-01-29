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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kentin zirvesinde gündem ‘afet riski’

İHA

Kentin zirvesinde gündem ‘afet riski’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek afetin yaşanmaması, gerekse afet sonrası sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi adına atılacak her hamlenin önemli olduğunu belirterek, yakın zamanda tüm ilçeleri kapsayacak şekilde kaçak yapıyla mücadele konusunda hazırlanacak raporu Bursa Valisi Yakup Canbolat’a sunacaklarını belirtti.
Bursa Valiliği koordinesinde İl AFAD Müdürlüğü tarafından çok paydaşlı bir yaklaşımla Bursa’nın afet risklerini tespit ederek azaltmak amacıyla hazırlanacak İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) üst düzey hazırlık toplantısı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, üniversite rektörleri, askeri ve mülki amirler, akademik ve meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının, ticaret ve sanayi odaları temsilcileri katıldı. Bursa Valiliği’nin başkanlık edeceği ve Bursa AFAD’ın sekretaryasını yürüteceği İRAP için çalışmalar, tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla Eylül ayına kadar sürdürülecek.
“Geç kalmış oluruz”
AFAD tarafından hazırlanan İRAP tanıtım videosuyla başlayan toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisinde yaşadıklarına dikkat çekti. Dönem dönem ülke olarak farklı afetlerle karşı karşıya kaldıklarını ve mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, en son Bursa özelinde Kestel Narlıdere’de sel afeti yaşandığını hatırlattı. Bölgeye vardıklarında tahmin edemeyecekleri bir manzarayla karşılaştıklarını anlatan Başkan Aktaş, bu süreçlerin sağlıklı sevk ve idaresiyle alakalı konunun bütün taraflarının bir araya gelmesiyle bir yol haritasının belirleneceğini dile getirdi. İçişleri Bakanlığı’nın daha önce çeşitli şehirlerde yapılan ve bu yıl içinde Bursa’yı da kapsayarak devam ettirilecek olan İRAP’ın hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktaş, “Gerek afetin yaşanmaması, gerekse afet sonrası sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi adına atılacak her bir hamlenin önemini biliyoruz. Bursa olarak hızlı büyüyen bir şehiriz. Sanayileşme, konutlaşma, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili konuların doğru irdelenmesi gerekiyor. Bu konu sadece şehir yöneticilerini değil, şehirde yaşayan her bir bireyi ilgilendiriyor. Yakın zamanda tüm ilçeleri kapsayacak şekilde kaçak yapıyla mücadele konusunda bir rapor hazırlayarak Vali Yakup Canbolat’a sunacağız. Bugün bu konuda adımlarımızı sağlam atmazsak bir gün çok geç kalmış oluruz. Hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bu bilincin oluşması için toplantını faydalı olacağına inanıyorum” dedi.
87 bin kayıp
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, dünyada ve Türkiye’de son yıllarda afetlerin oluşum sıklığının giderek artmasıyla kayıpların ve hasarın da aynı oranda arttığına dikkat çekti. 20’nci yüzyılın başından bu yana meydana gelen doğal afetler sonucunda 87 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 210 binin üzerinde insanın ciddi anlamda yaralandığını aktaran Vali Canbolat, afetler sonucunda 651 bin konut ve işyerinin yıkıldığını veya ağır hasar aldığını anlattı. Afet tehlikesinin ne zaman ve hangi büyüklükte olacağının tahmin edilememesi sebebiyle risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması gerektiğini belirten Canbolat, her türlü afetle etkin ve etkili mücadele edebilmek için risk odaklı bir yönetim anlayışı benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi. İçişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde 2021 yılının ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak belirlendiğini dile getiren Canbolat, her türlü afet için hızlı, etkili ve kapsamlı müdahale organizasyonunu oluşturan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hakkında da bilgi verdi. Çalışmaları Eylül ayına kadar devam edecek olan İRAP’ın startını da verdiklerini söyleyen Canbolat, “İRAP ile ilimizin afet risklerini belirleyecek, riskleri analiz edecek, tehlikenin vereceği zararları önlemek amacıyla neler yapılması gerektiği tüm kurumlar tarafından belirlenecek. Başarıya ulaşmak için tüm kurum ve kuruluşların katkı koyması gerekir. Afetlerden en fazla etkilenecek şehirlerden birisi de Bursa’dır. Beklentim, Bursa’nın afet checkup’ı olan bu plana, gereken desteğin en üst düzeyde verilmesidir. Eylül ayında Bursa için iyi çalışılmış, gerçekçi ve uygulanabilen İRAP elimizde olacaktır. Riskleri biz yönetemezsek, riskler bizi yönetecektir” diye konuştu.
Toplantı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu’nun ‘Bursa’daki afet çalışmaları’ ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Özgün Ünver’in ‘Bursa’nın afetselliği ve İRAP hakkında bilgilendirme’ sunumlarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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