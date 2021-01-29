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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

DHA

3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi


Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)-VAN'da 3 gün önce anomali ile dünyaya gelen bebek, ameliyat için Sağlık Bakanlığı´nın tahsis ettiği uçak ambulansla Bursa´ya getirildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde 3 gün önce dünyaya gelen bebekte, kalıtımsal şekil bozukluğu olarak bilinen `anomali´ olduğu saptandı.  Bebeğin ameliyatının Bursa´da yapılabileceği belirlendi. Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen uçak ambulansla Van´dan alınarak, Bursa Yenişehir Havalimanı´na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan bebek, yeni doğan ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ
2021-01-29 12:04:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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