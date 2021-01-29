3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)-VAN'da 3 gün önce anomali ile dünyaya gelen bebek, ameliyat için Sağlık Bakanlığı´nın tahsis ettiği uçak ambulansla Bursa´ya getirildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde 3 gün önce dünyaya gelen bebekte, kalıtımsal şekil bozukluğu olarak bilinen `anomali´ olduğu saptandı. Bebeğin ameliyatının Bursa´da yapılabileceği belirlendi. Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen uçak ambulansla Van´dan alınarak, Bursa Yenişehir Havalimanı´na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan bebek, yeni doğan ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ
2021-01-29 12:04:57
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