Çevikel: “DOSABSİAD 34. yılında da öncü olacak”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği DOSABSİAD’da 34. yıl gururu yaşanıyor. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayiciler olarak her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de şehir ve ülke ekonomisine karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Her alanda etkileri süren koronavirüs pandemisinin özellikle ekonomik istikrar açısından tehdit niteliğini sürdürdüğü bir dönemde DOSABSİAD’ın 34’üncü yılını güçlü yapısını koruyarak kutladığını kaydeden Başkan Nilüfer Çevikel, “Sadece Bursa için değil ülke ekonomisi için rol model çalışmaların çıkış noktası haline gelen bölgemiz DOSAB’ın sanayici ve iş insanları örgütlenmesi olan DOSABSİAD, 5 milyar Dolar ihracat ve 50 bin kişilik istihdam potansiyeliyle ülke ekonomisinin kalkınmasına en yüksek katkıları sağlamaya devam ederken, toplumsal dayanışmaya sağladığı desteklerle de misyonunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor” açıklamasını yaptı.

DOSABSİAD olarak Atatürk’ün izinden giderek yeni projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Nilüfer Çevikel, “Sadece pandemide aldığımız istihdama devam kararı değil, başarılarımızı taçlandıran birçok çalışma ile örnek olmak bizleri mutlu ediyor. Pandemi kısıtlamalarının kademeli ve kontrollü olarak esnetilmesi ile birlikte, üyelerimizle bir süredir sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızı yüz yüze yapmak için de ayrıca sabırsızlanıyoruz. Özel İstihdam Bürosu ve mesleki eğitime destek gibi projelerle Türkiye ve Bursa ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da memleketimiz için elimizi taşın altına sokmaya hazırız. 260 üyemizle her zaman bölgemizin, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi adına öncülük etmeye devam edeceğiz. Kurucu Başkanımız Mustafa Kararer’den bugüne kadar derneğimize ve bölgemize hizmet etmiş tüm başkan ve yönetimlere minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Geride kalan 34 yılda birçok alanda ortaya koymuş olduğumuz vizyon, çalışma azmimiz ve güçlü kurumsal yapımız ile iş dünyasının öncü gücü olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

