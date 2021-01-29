Yıldırım Belediyesi’nden eğitime destek

Yıldırım Belediye Ortaokulu’nda gündeme gelen bodrum sınıflar Yıldırım Belediyesi’nin desteğiyle kaldırıldı. Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okula 4 derslik yapılırken eksik kalan sınıfları belediye tamamlayacak.

Yıldırım Belediyesi’nin ilçede eğitime destekleri sürüyor. Eğitimde 4 artı 4 sistemine geçilince Şirinevler'deki Şehit Jandarma Er Selahattin Çırak İlköğretim Okulu ilkokula dönüşmüş, açıkta kalan ortaokul öğrencileri ise servisle gidebilecekleri okullara yönlendirilmişti.

Dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallede bu durum mağduriyete sebebiyet vermişti. Veliler ve mahalle sakinleri imza toplayıp Yıldırım Belediyesi Bilim Merkezi'nin ortaokul olarak tahsis edilmesini istemişlerdi. Uzun uğraşlardan sonra Bilim Merkezi okul olarak tahsis edilmişti. Camları koridora bakan sınıflar oluşmuştu.

Aradan geçen yıllarda öğrenci sayısı artınca, binanın resmî kurumlarının arşivi olarak kullanılan bodrumlardan dışarıya pencere açılmış ve 5 sınıf imâl edilmişti.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler; penceresi koridora bakan havasız sınıflardan yakınırken şimdi de bodrum katındaki sınıflara mecbur kalmışlardı.

Belediye Ortaokulu’nda velilerin tepkisine yol açan bodrum sınıflar gündeme gelince Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yıldırım Belediye Ortaokulu'nda bodrumdan bozma sınıflar kaldırıldı. Yıldırım Belediyesi binanın en üst katındaki bir firma tarafından işletilen Bilim Merkezi'ni sözleşmesi dolduğu için tahliye etti. Yerine Millî Eğitim Müdürlüğü 4 sınıf yaptı. 798 kayıtlı öğrencinin okuduğu okulda derslik sayısı 22'ye çıktı. Yıldırım Belediye Ortaokulu'nda artık 150 çocuk bodrumdaki sınıflarda okumayacak. Yıldırım Belediyesi de eksik kalan sınıfları tamamlayacak. Belediye, okulun arka bahçesine yığılan çöpleri de toplayacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bodrum sınıflar gündeme geldikten sonra çözüm için çalıştıklarını belirterek, "Üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Millî Eğitim Müdürlüğü sınıfları tamamladığında biz devreye girecektik. Millî Eğitim Müdürlüğü ile görüşeceğim eksik sınıf varsa yaparız" dedi.

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