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Aniden yola çıkan ata kamyonetin çarptığı an kamerada

DHA

Aniden yola çıkan ata kamyonetin çarptığı an kamerada


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da aniden yola çıkan ata kamyonet çarptı.
Genç bir kadının dakikalarca başında gözyaşı döktüğü at, tedavi için götürüldüğü Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi´nde öldü. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, çarşamba akşamı saat 19.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi´nde meydana geldi. Ufuk Durak (40) yönetimindeki 35 YJG 26 plakalı kamyonet, aniden yola çıkan ata çarptı. Atın yaralandığı kazada sürücü Durak, yara almadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
`ÜZÜLDÜM, CANA GELDİ ZARAR´
Kazayı gören ve henüz ismi öğrenilemeyen genç bir kadın ise gözyaşlarını tutamadı. Kadın, yaralı haldeki atın yanına oturarak dakikalarca başını okşadı. Kamyonet sürücüsü Durak ise atın aniden yola çıktığını söyleyerek, "Üzüldüm. Cana geldi zarar" dedi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaralı at, İnegöl Belediyesi Veterinerlik İşleri görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi´ne götürülerek, tedavi altına alındı. Ancak iç kanaması olduğu saptanan, at bugün öldü.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-29 13:06:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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