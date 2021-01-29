Mudanya’da can dostlar unutulmadı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya AK Parti ilçe teşkilatının teşebbüsüyle can dostları için Şükrü Çavuş Mahallesine mamamatik ve sumatkiler konuldu.

Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Şükrü Çavuş Mahallesine yeni mama kapları ve kedi ve köpek mamaları konuldu. Can dostların kış gününde hayatta kalabilmesi için yapılan çalışmadan dolayı ahalle sakinleri, Başkan Alinur Aktaş ve Mudanya AK Pati İlçe Başkanı İnci Söğütlü'ye teşekkür etti.

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