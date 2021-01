İstanbul'dan Bursa'ya taksiyle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Derya EVREN/ BURSA (DHA)İSTANBUL'dan Bursa´ya taksiyle uyuşturucu madde getiren E.T. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı. Çantasında 738 gram uyuşturucu çıkan E.T.´ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası verildi. Gözaltına alınan E.T. adliyeye sevk edildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Beyazıt Polis Merkez Amirliği´ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye görevi yaptıkları sırada, İncirli Caddesi üzerinde ticari taksiyi durdurarak içindeki yolcunun izin belgesini kontrol etmek istedi. İzin belgesi olmadığını belirten yolcu E.T., İstanbul´dan geldiğini, yola kısıtlama başlamadan önce çıktığını söyledi. E.T.´nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yapmak istedi. Yapılan aramada E.T.´nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Ekiplerin takside yaptıkları aramada ise çanta içerisinde 738 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T.´ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

