Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı

DHA

Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı


Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Perry Jones ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız ABD'li oyuncumuz Perry Jones ile yaptığımız görüşmeler sonrasında kontratının feshi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Perry Jones'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-29 13:35:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Taban'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Taban'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Kısıtlamaya saatler kala pistler doldu taştı Uludağ’a günübirlik gelen vatandaşlar kayak yaparak eğlenceli bir gün geçirdi Uludağ’da güneşli havayı gören herkes pistlere akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlamaya saatler kala pistler doldu taştı Uludağ’a ...
Nilüfer, İnsanî Gelişme Endeksi’nde 8. sırada
YEREL HABERLER Nilüfer, İnsanî Gelişme Endeksi’nde 8. sırada
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da su kesintisi
Göbeklitepe’den esintiler Nilüfer’de izleyicilerle buluştu
YEREL HABERLER Göbeklitepe’den esintiler Nilüfer’de izleyicilerle ...
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son ...
Kurtarıldılar, ceza yediler Donmak üzere olan kaçak avcılar kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı.
YEREL HABERLER Kurtarıldılar, ceza yediler Donmak üzere olan kaçak ...
İstanbul'dan Bursa'ya taksiyle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Bursa'ya taksiyle uyuşturucu getiren ...
Myrleia antik kentine kamulaştırma onayı
YEREL HABERLER Myrleia antik kentine kamulaştırma onayı
Aniden yola çıkan ata kamyonetin çarptığı an kamerada
YEREL HABERLER Aniden yola çıkan ata kamyonetin çarptığı an kamerada
Mudanya’da can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER Mudanya’da can dostlar unutulmadı
Tarım arazisindeki kaçak bina yıkıldı
YEREL HABERLER Tarım arazisindeki kaçak bina yıkıldı
Yıldırım Belediyesi’nden eğitime destek
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden eğitime destek
Bursa'da alev alan otomobili mahalle sakinleri söndürdü
YEREL HABERLER Bursa'da alev alan otomobili mahalle sakinleri ...
Çevikel: “DOSABSİAD 34. yılında da öncü olacak”
YEREL HABERLER Çevikel: “DOSABSİAD 34. yılında da öncü olacak”
3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
YEREL HABERLER 3 günlük bebek, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler
YEREL HABERLER Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok ...
Erken dönem kansere karşı tüm vücut MR
YEREL HABERLER Erken dönem kansere karşı tüm vücut MR
Canbolat: “Kızılay gücünü milletimizden alıyor”
YEREL HABERLER Canbolat: “Kızılay gücünü milletimizden alıyor”
Şengül: "BUTTİM'i dünyaya duyuracağız"
YEREL HABERLER Şengül: "BUTTİM'i dünyaya duyuracağız"
Kentin zirvesinde gündem ‘afet riski’
YEREL HABERLER Kentin zirvesinde gündem ‘afet riski’
Husumetlisine silahlı saldırı düzenledi, komşu iş yeri sahibini de vurdu
YEREL HABERLER Husumetlisine silahlı saldırı düzenledi, komşu iş ...
Mustafakemalpaşa'da her gün onlarca aileye sıcak aş
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da her gün onlarca aileye sıcak aş
Gıdaların duyusal analizini yapacak nitelikli personel hazır
YEREL HABERLER Gıdaların duyusal analizini yapacak nitelikli ...