Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile yollarını ayırdı

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Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Perry Jones ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız ABD'li oyuncumuz Perry Jones ile yaptığımız görüşmeler sonrasında kontratının feshi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Perry Jones'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-29 13:35:49



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