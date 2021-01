AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’dan vefa örneği AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Önceki Dönem İl Başkanı Ayhan Salman’a ve AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu’na üstün gayretlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür etti

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 1 Şubat’ta gerçekleşecek İl Kongresi öncesi Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu toplantısında Önceki Dönem İl Başkanı Ayhan Salman’ı ağırladı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Önceki Dönem İl Başkanı Ayhan Salman’a görevde bulunduğu üç buçuk yıl için teşekkür ederek, “Değerli başkanımız Ayhan Salman’a ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimize görevde bulundukları sürede Bursa’mıza ve ülkemize yaptıkları çok değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Çok iyi biliyorum ki sizler ailelerinizden, işlerinizden büyük fedakârlıklar göstererek görevlerinizi en iyi şekilde ifa ettiniz. AK Parti’de yenieski diye bir kavram yok, sadece görev değişikliği var. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Bursa’mızda AK Parti olarak birlik beraberlik ve kardeşlik gururunu yaşıyoruz. Teşkilatlarımızın her biri bayrağı bir öncekinden emanet alır, yükseltir ve bir sonrakine teslim eder. Şimdi AK Parti bayrağını şehrimizde dalgalandırma sırası bizlerde. Bu dava, sizin gibi yüreğinde büyük Türkiye idealini taşıyan teşkilat mensuplarımızın omuzlarında daha da yükselmeye devam edecek. Önemli olan sizler gibi üstlendiği vazifelerin öneminin bilincinde olmaktır” dedi.

“Yatırımlarda öncü olduk”

Önceki Dönem İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’a gösterdiği vefa için teşekkür ederek, “Davut Beye nazik davetleri için teşekkür ederim. Kendisinin Bursa’mız adına başarılı işlere imza atacağına eminim. Bursa’mızda AK Parti ailesinin her ferdi bizler için büyük önem taşımaktadır. Her platformda hükümetimizin yatırımlarının şehrimize ulaşması noktasında öncü olduk. İl Yönetimimizde her bir arkadaşım büyük gayretle görevlerini yerine getirdi. Hepsine emekleri için teşekkür ederim. İlçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızın her bireyi Bursa’mıza hizmet etme noktasında büyük gayret gösterdi” dedi. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Önceki Dönem İl Başkanı Ayhan Salman’a ve İl Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür plaketlerini verdi.

Demokrasi Şöleni 1 Şubat’ta

AK Parti Bursa 1 Şubat Pazartesi günü TOFAŞ Spor salonunda saat 12.00’de gerçekleşecek İl Kongresi’ne TBMM eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti, Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sayın Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Bursa Milletvekilleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve İl ve İlçe teşkilatları, Delegelerin yanı sıra AK Parti üyeleri de katılacak. Büyük bir katılımın olacağına dikkat çeken AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Kuruluştan günümüze Partimizde görev alan tüm dava büyüklerimizi ve teşkilatlarımızı ağırlayacağımız İl Kongremiz Bursa’mıza ve Partimize şimdiden hayırlı olsun. Tüm yol arkadaşlarımızla Bursa’mızda her zaman olduğu gibi birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti kadroları olarak AK Parti’mizin vizyon ve misyonuyla bu şehre hizmet edeceğiz, milletimizin gönlünde olacağız ve İnandığımız Yolda Yürüyeceğiz” dedi.

