Kestel Belediyesi’nden istihdama destek Başkan Tanır: ‘’Hemşehrilerimize, her alanda yanlarında olduklarını hissettirme gayretindeyiz’’

Kestel Belediyesi, iş arayanları firmalarla buluşturmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik ilkesini hedef edinen Kestel Belediyesi, ilçedeki istihdama yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, iş bulma ihtiyacı olan vatandaşlar ile firmaları buluşturmaya devam ediyor. Kestel Belediyesi’nin web sayfasından yapılan ilk başvuruların ardından, iş arayan yüzlerce kişi, Kestel Kültür Merkezi’nde Göliplik A.Ş. arasında gerçekleşen mülakat görüşmesine katıldı. Mülakatın ardından yapılacak seçimle 150 kişi, iplik üretim işçisi olarak işe alınacak. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Hemşehrilerimizin kendilerine yakın görüp, kapısını çaldığı ilk kurumların başında belediyemiz geliyor. Bizlerde, hemşehrimizinin, kendilerinden bir parça olarak gördüğü belediyemizin her alanda yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerinin en başında iş konusu geliyor. Bizler de Kestel Belediyesi olarak, firmalar ve fabrikalar ile yaptığımız görüşmelerin ardından, iş veren ve işçi adaylarımızı bir araya getiriyoruz. Bugün 150 hemşehrimiz, iş sahibi etme konusunda köprü olduk. Kestel Belediyesi olarak her zaman işçimizin ve işverenimizin destekçisi olmaya ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam çağrısına, duyarlılık göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.

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