Bursalılara fırtına uyarısı

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Bursa Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "30.01.2021 03:00 ve 31.01.2021 21:00 tarihleri arasında fırtına bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına (4074 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (7590 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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