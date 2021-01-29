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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'büyük' emaneti 28 yaşında

İHA

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'büyük' emaneti 28 yaşında

Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde, 29 Ocak 1993 yılında 'Milliyetçi', 'Maneviyatçı', 'Sivil' ve 'Katılımcı' kavramları temelleri üzerinde kurulan Büyük Birlik Partisi (BBP) siyaset arenasındaki yerini alalı 28 yıl oldu.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, BBP’nin kuruluşunun 28. Yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Alfatlı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"28 yıldır, ülkemize, milletimize ve inançlarımıza hizmeti esas aldığımız, uzun ve zor bir yolculuğu sürdürüyoruz. Büyük Birlik Partisi; Türkiye’yi uzun yıllar yöneten siyasi partilerin yok olduğu, siyasi yelpazenin yapısının tümüyle değiştiği, siyasi kimliklerin farklılaştığı, partilerin ve siyasi hareketlerin köklü değişikliklere uğradığı, hatta yönetim sisteminin tamamen değiştiği ülkemizde var oldu ve Allah’ın izni ile var olacak. Belki hak ettiğimiz, arzu ettiğimiz, hayalini kurduğumuz neticeleri alamadık. Ama bu 28 yılın her anında, sadece inandıklarımızı yaptık, inandığımız istikamette yürüdük ve bunun haklı gururunu yaşadık.”
“Milletimizin, sadece millete, sadece milletin değerlerine sırtını dayayan, Türk Milleti’nin tarihi misyonuna bağlı, dünya Türklüğünün birliği vizyonuna sahip, küresel emperyalizmin tüm dünyayı sömüren global politikalarının karşısında milletine kalkan olacak bir siyasi anlayışa ihtiyacı var” diyen Alfatlı şöyle devam etti;
"Büyük Birlik Partisi, kurulduğu günden bugüne, milletin inançlarının, değer yargılarının zırhı oldu. Milletimizin mukaddes kabul ettiği ne varsa, ona el uzatanlar, dil uzatanlar, karşılarında hep Biz, siyasetin karanlık koridorlarında hiçbir zaman dolaşmadık. Milletin sırtına basarak yükselenlerden hiç olmadık. Hiçbir vesayet odağının, hiçbir sermaye grubunun, hiçbir lobinin, hiçbir uluslararası projenin partisi olmadık, olmayacağız. İşte en çok bunun için milletimizin Büyük Birlik Partisi’ne ihtiyacı var.”
“Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi. O, bizim, varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı. Yol arkadaşımızdı. Mücadele arkadaşımızdı" diyen Alfatlı, "Gururla ve kararlılıkla ifade etmek istiyorum. Tanıdığımız ilk günden şahadetine Muhsin Yazıcıoğlu’nun yanındaydık, bugün de onun ilkelerinin yanındayız. O’nu kaybettikten sonra da Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinden hiç ayrılmadık. Onu kaybettiğimiz günden bugüne, en önemli tesellimiz, milletimizin, Muhsin Yazıcıoğlu’nun değerlerini, fikirlerini, şahsiyetini, ahlakını, siyasi duruşunu, daha iyi anladığını görmek oldu” dedi.
Merhum başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şehit olduğu sürecin aydınlatılması ile ilgili sürece değinen Alfatlı, “Olayın bütün yönleriyle araştırılarak şüphelerin giderilmesi ve bu hadisede ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda, kararlı ve aralıksız bir mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz. Partimiz, ocağımız, aileler ve avukatlarımızın ve devletimizi yöneten duyarlı yöneticilerimiz ve kamu görevlilerinin gayretiyle dosyayı kapattırmadık ve bundan sonrada kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir arkadaşımız hiçbir şüphe duymasın. Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız” diye konuştu.
Alfatlı mesajında son olarak vatandaşlara BBP’ye katkı vermeleri için çağrıda bulunurken sözlerini şu sözlerle noktaladı;
"Kıymetli vatandaşlarım, Büyük Birlik Partililer, Alperenler olarak Hep temiz kaldık. Hep itibarlı olduk. Geçtiğimiz 28 yılda, zaman, mekan ve görev ayırmadan; camiamıza, mücadelemize, birlikteliğimize, kardeşliğimize katkı sağlayan tüm dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Birlikte olduğumuz her dakikayı hayatımızın gurur sayfalarından saydığımız, kurucu genel başkanımız, dava arkadaşımız, ağabeyimiz, şehit liderimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu, huzurunuzda, sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyorum. Yine onunla birlikte şehadet şerbetini içen, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimiz başta olmak üzere, kurulduğumuz günden bugüne, partimizde görev yapan ve ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarımızı da rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Bu kutlu ve büyük yürüyüşümüzde yüreği vatan millet ezan ve bayrak sevdası ile coşan herkesi partimize, davamıza, mücadelemize katkı vermeye çağırıyoruz. Gayemiz 'Büyük Birlik', hedefimiz 'Milliyetçi', 'Maneviyatçı', 'Demokrat', 'Büyük Türkiye'dir. Hedefimiz, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne, kaynaşmış ve birleşmiş Türk Birliği'dir. Hedefimiz Turan’dır, hedefimiz Kızılelma’dır"

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