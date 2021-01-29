Bursa'da, 1'i ambulans 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesi, BursaAnkara karayolu üzerinde, 6 araç 1 ambulans zincirleme kazaya karıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında BursaAnkara karayolu Hikmet Şahin Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Kazada, iddiaya göre bir otomobilin aniden yavaşlaması üzerine arkasında yer alan 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 ambulans birbirine çarptı. 7 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-29 21:05:50



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