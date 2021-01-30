Bursaspor sahasında Altınordu’yu konuk ediyor

TFF 1.Lig’in 19’uncu haftası önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Son 6 maçının 5’ini kazanan 1’inde de berabere kalan Bursaspor, yarın akşam sahasında İzmir temsilcisi Altınordu’yu ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmanın başlama saati 19.00.

TFF 1.Lig’in 19’uncu haftasında Bursaspor sahasında yarın akşam Altınordu’yu konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. İki takımın bu kritik mücadelesini hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılığını Gökhan Memişoğlu ve Selahattin Altay yapacak. Bugüne kadar 11 kez karşı karşıya gelen takımlardan Bursaspor 6, Altınordu ise 2 maçtan galip ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibine evinde hiç mağlup olmayan yeşil beyazlı takımda, önemli maç öncesi iki eksik bulunuyor. Kart cezalıları Furkan Emre Ünver ve Emirhan Aydoğan, yarın akşam forma giyemeyecek. Son 6 maçında 5 galibiyet 1 beraberlik alan Bursaspor, bu seriyi Altınordu karşısında da sürdürmek istiyor.

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