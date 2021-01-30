Bursaspor’da Altınordu maçı öncesi tempo arttı

Bursaspor, bu hafta sahasında konuk edeceği Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti. Tempoyu arttıran yeşilbeyazlı takım, bugünkü çalışmada dar alanda çift kale maç yaptı.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Pazar akşamı saat 19.00’da sahasında Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres ile devam etti. Son bölümde dar alanda çift kale maç yapılırken, futbolcuların performansı teknik heyeti oldukça memnun etti. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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