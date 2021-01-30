Üniversiteli girişimci kardeşler, koronavirüsü öldüren maske üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli girişimci kardeşler, koronavirüsü öldüren maske üretti

DHA

Üniversiteli girişimci kardeşler, koronavirüsü öldüren maske üretti


Semih ŞAHİNMehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA'da, üniversite öğrencisi Doğa (19) ve Beste Kantar (21) kardeşler, su geçirmeyen, koronavirüs de dahil birçok bakteri ve virüsü en geç 1 saat içerisinde öldüren maske üretti. N95'e yakın koruma sağlayan maske, Türkiye ve Avrupa'da yapılan testleri başarıyla geçti.
Bursa'da, üniversite öğrencisi Doğa ve Beste Kantar kardeşler, pandemi sürecinde üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle babalarına ait kumaş fabrikasında çalışmaya başladı. Maske tasarımı üzerine yoğunlaşan iki kardeş, özel bir kumaştan maske üretme kararı aldı. 3 katmanlı ve polyester bir yapıya sahip olan kumaştan maske tasarlayan kardeşlerin ürettikleri maske, Türkiye ve Avrupa'da çeşitli testlerden geçirildi. Test sonucunda su geçirmediği onaylanan kumaşın N95 seviyesine yakın koruma sağladığı, aynı zamanda koronavirüs de dahil birçok virüs ve bakteriyi, en geç bir saat içerisinde öldürdüğü tespit edildi.
`N95´E YAKIN KORUMA SAĞLIYOR´
Maskenin, N95'e yakın seviyede koruma sağladığını belirten Beste Kantar, "Pamuklu kumaşlar daha fazla bakteri tutar. Biz, antimikrobiyal kimyasalın performansının çok daha yüksek olduğunu test sonuçlarıyla gördük. Biz de bunu maskede denemek istedik. Sonrasında filamanlarını artırdığımız kumaşın filtrasyon testi sonuçlarını aldık. N95'e en yakın sonucu elde ettik. Uyguladığımız antimikrobiyal işlemin sonucunda maskemizi elde ettik. Çalıştığımız Alman kimya şirketi de kimyasalın test edildiği bildirildi. Test sonucunda, kimyasalın bir saat içerisinde yüzde 99,8 bakterileri öldürdüğünü öğrendik. Biz de bunun güzel bir fırsat olduğunu ve kullanılması gerektiğini düşündük. Kullanat maskeler büyük bir israfa sebep oluyor. Türkiye üreten bir ülke. Biz hem üretimin hem de sosyal hayatın etkilenmemesini istiyoruz. Form olarak, yapı olarak hem günlük hayatımızı etkilemeyecek hem de gerçekten bizi koruyacak ve korkmadan hayatımıza devam etmemizi sağlayacak bir ürün ortaya çıktı" dedi.
'ÇEŞİTLİ TESTLERDEN GEÇİRDİK'
Kullanat maskelere kıyasla daha kullanışlı bir maske ürettiklerini belirten Doğa Kantar ise "Maskeye ilgi arttı. Dijital baskı yapabildiğimiz için kişiye özel, şirketlere özel tasarımlar yaptık. Türkiye'nin birçok yerine gönderdik. Amerika'ya dahi maske göndermek bizim için büyük bir gurur oldu. Genç girişimciler olarak bu kadar ilgi göreceğini biz de tahmin etmiyorduk. Kullanat maskelerden daha kullanışlı ve 20 yıkamaya kadar dayanıklı. Böylece doğaya da zarar vermeyen bir iş ortaya çıkarmış olduk. Kimyasal üreten bir şirketten onay aldık ve çeşitli testlerden geçirdik. Su geçirmeyen, sıvı geçirmeyen ve dışarı vermeyen bir özelliğe sahip. Onaylanmış testlerle içimiz rahat bir şekilde maske üretimine devam ediyoruz. Virüs geldiğinde, maskenin virüsü bir saat içerisinde yok ettiğini de kanıtladık. Su itici özelliğini de görebiliyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN, Mehmet İNAN
2021-01-30 12:15:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 95-89
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 95-89
Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker ...
Köylüler dağlara yem ve ot bıraktı
YEREL HABERLER Köylüler dağlara yem ve ot bıraktı
Tanker yağışlı yolda kayarak devrildi
YEREL HABERLER Tanker yağışlı yolda kayarak devrildi
İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı
YEREL HABERLER İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra ...
(Özel) Bursa'da yağışla gelen kazada can pazarı: 10 yaralı Yenişehir ilçesinden şehir merkezine gelen inşaat işçilerini taşıyan minibüs Kestel İlçesi Gölbaşı Rampası'nda sağanak yağış sebebiyle orta rejüfe çarptı Kazada 2'si araç içinde sıkışan 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da yağışla gelen kazada can pazarı: 10 ...
Sünnet için en ideal zaman yarıyıl tatili
YEREL HABERLER Sünnet için en ideal zaman yarıyıl tatili
Sahte içki bir kişinin daha ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Sahte içki bir kişinin daha ölümüne sebep oldu
Bursa'da sahte içki can aldı, 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da sahte içki can aldı, 1 şüpheli tutuklandı
Zabıtadan fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan fahiş fiyat denetimi
Fetih Müzesi’ne özel pul Koleksiyonerler bu pulun peşinde
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’ne özel pul Koleksiyonerler bu pulun ...
Polislere saldırı düzenledi o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Polislere saldırı düzenledi o anlar güvenlik ...
Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi; ateş etme olayından haberimiz yok dediler
YEREL HABERLER Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi; ...
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
YEREL HABERLER Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran ...
Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli `suç makinesi´ çıktı (2)
YEREL HABERLER Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan ...
Mollaarap'ta düğüm çözülüyor
YEREL HABERLER Mollaarap'ta düğüm çözülüyor
Çarşıbaşı projeleri görücüye çıktı Hanlar bölgesi projesinde dereceye girenlere toplamda 630 bin lira ödül verilecek
YEREL HABERLER Çarşıbaşı projeleri görücüye çıktı Hanlar bölgesi ...
Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli `suç makinesi´ çıktı
YEREL HABERLER Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan ...
İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık
YEREL HABERLER İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık
Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor
Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones’la yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones’la yollarını ...
Bursaspor’da Altınordu maçı öncesi tempo arttı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altınordu maçı öncesi tempo arttı
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin simgesi yenilendi
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi'nin simgesi yenilendi
Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler
YEREL HABERLER Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç ...