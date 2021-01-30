Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli `suç makinesi´ çıktı



Kazım BULUT-Hasan BOZBEY/GEMLİK,(Bursa), (DHA) BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine ateş ederek kaçan ve Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan şüpheliyle ilgili soruşturma detaylarına DHA ulaştı. Gemlik emniyeti, şüphelinin verdiği kimliğin sahte olduğunu tespit ederken, parmak izinden gerçek kimliğini belirledi. Ayrıca şüphelinin, daha önce el yapımı bomba ile yakalandığı ve birçok suç kaydının olduğu ortaya çıktı.Olay, dün 15.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin elindeki tabancayla çevrede bulunan vatandaşlara tehditler savurduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli, elindeki tabancayla ekiplere 2 el ateş etti. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar çevrede bulunan bir iş yerinin duvarına isabet etti. Silahının tutukluk yapması üzerine şüpheli, bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çelik yelek önlemi alırken, bir süre şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak iş yerinden ses gelmemesi üzerine ekipler, içeriye girdi. Bu esnada şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi.OPERASYONLA YAKALADIBölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Gemlik ilçesine doğru kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibe alan ekipler, 50´ye yakın güvenlik kamerası inceleyerek, yerini tespit etti. Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi´nde bir evde saklanan şüpheli, emniyet müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri, şüpheliyi emniyete götürerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ve sonrasında polis ekiplerinin soruşturmasıyla ortaya çıkan detaylara Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı.`YANLIŞ KİŞİYLE UĞRAŞIYORSUNUZ´Şüpheli, ilk sorgusunda güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan kişinin kendisi olmadığını iddia etti. İfadesinde polis ekiplerine, "Yanlış kişiyle uğraşıyorsunuz. Polise ateş eden ben değilim" dedi. Bunun üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin verdiği A.A. isimli kimliği araştırdı. Ekipler, yaptıkları çalışmada kendilerine verilen kimliğin `sahte´ olduğunu tespit etti. Bununla birlikte, şüpheliden parmak izi alan ekipler, şüphelinin gerçek adının Ahmet Buğra A. olduğunu belirledi.`SUÇ MAKİNESİ´ ÇIKTIŞüpheli Ahmet Buğra A.´nın Gemlik ilçesinde daha önce el yapımı bomba ile yakalandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Orhangazi ilçesinde de uyuşturucu olmak üzere birçok suç kaydının bulunduğu öğrenilen Ahmet Buğra A., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIÖte yandan, tamirci dükkanı önünde şüphelinin polise ateş ettiği anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polis otosu ile bölgeye gelen ekibe, şüphelinin tabancayla ile iki el ateş ettiği ve daha sonra kaçarak iş yerine girdiği anlar yeralıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT, Hasan BOZBEY

2021-01-30 12:42:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.