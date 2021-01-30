Mollaarap'ta düğüm çözülüyor

Yıldırım Belediyesi, Mollaarap Mahallesi’nde toprak kayması riski yaşanan bölgede kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkımını gerçekleştirmeye devam ediyor.

2018 yılında Mollaarap Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması riski nedeniyle vatandaşların tahliye edildiği binalardan, Yıldırım Belediyesi tarafından kamulaştırılması tamamlanan yapıların yıkımına devam ediliyor. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi, Mollaarap Mahallesi’ndeki Köşk Caddesi üzerinde bulunan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım esnasında bina içinde son kontroller yapılırken herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede geniş tedbirler alındı. Ayrıca yıkım toz oluşmaması adına yağmurlu havada yapılırken, molozlar ise tek bir alanda biriktirilerek yıkım alanı temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Bir yandan bölgedeki riskli alan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da vatandaşların rızası doğrultusunda kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bölgeyle ilgili riskli alan çalışmaları devam ediyor. Burada bir yandan zemin etüt çalışmalarına devam ederken bir yandan da satın alma işlemlerini sürdürüyoruz. Bu satın alma işlemlerini gerçekleştirirken ise kimseyi zorunlu tutmuyoruz. Bizim amacımız vatandaşımızın mağduriyetini gidermek. Şu anda yaklaşık alanın yüzde 30’unda oturan vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle anlaşarak satın alma işlemi gerçekleştirdik. Ben, bölgede yapıları bulunan diğer vatandaşlarımızı da mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında görüşmeye davet ediyorum” diye konuştu.

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