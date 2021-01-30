Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) -
Bursasporlu taraftarın `Batalla´ ismini verdiği minik oğlu, Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla ile buluştu. Renkli anların ortaya çıktığı sürprizde, Arjantinli yıldız da duygu anlar yaşadı.
Bursaspor´da 8 sezon boyunca forma giyen ve yeşil-beyazlıların Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı 2009/10 sezonundaki kadronun da önemli yapıtaşlarından biri olan Arjantinli Pablo Martin Batalla, geçtiğimiz hafta Bursa´ya geldi. Kentte yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan ve adını Bursaspor´un efsaneleri arasına yazdıran Arjantinli yıldız, Otto Medya´yı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçtürk ile bir araya geldi.
Renkli anların yaşandığı ziyarette Batalla´ya sürpriz yapıldı. İkinci erkek çocuğuna `Batalla Kerem Ege´ ismini veren Sebahattin Altun ve minik oğlu, Arjantinli yıldız ile buluştu. Minik `Batalla´yı kucağına alarak seven Arjantinli, duygulu anlar yaşadı. Ziyaretin ardından Arjantinli yıldız Batalla, minik Batalla Kerem Ege ve ailesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Batalla´yı bir başka sevdiklerini dile getiren Sebahattin Altun, "Gençliğimizin iyi bir futbolcusu, `maestro´su. Bursa´da bir Batalla daha olmasını istedik, bu yüzden çocuğumuza `Batalla´ ismini koyduk. Olumlu tepkiler de aldık, başta eşim negatif bakıyordu ama sonrasında gelen olumlu tepkiler sonrası onun da fikri değişti. Eşimin istediği ismi de koyduk. İlk büyük oğluma `Batalla´ ismini vermek istiyordum fakat aile fertleri karşı çıkmıştı, ikinci oğluma nasip oldu" dedi
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-30 13:13:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.