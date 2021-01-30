Bursa'da sahte içki can aldı, 1 şüpheli tutuklandı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, evinde alkol alıp rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan İ.H.S. (55), hayatını kaybetti. Sahte içkiden öldüğü tespit edilen İ.H.S.´ye içki sattığı iddiası ile gözaltına alınan Muammer Sözer (61), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, perşembe akşamı, Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay Mahallesi´nde meydana geldi. Evinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan İ.H.S., ailesi tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Yapılan kontrolde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen İ.H.S., durumu ağırlaşınca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Tedaviye alınan İ.H.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.H.S.´nin sahte içkiyi Balıkesir´in Susurluk ilçesinde yaşayan Muammer Sözer´den satın aldığını tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla Sözer'i gözaltına aldı. Sözer´in evinde yapılan aramada, 55 litre sahte içki ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sözer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-01-30 14:42:21
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