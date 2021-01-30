Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı

DHA

İnşaat işçilerini taşıyan araç önce TIR'a, sonra bariyerlere çarptı; 9 yaralı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın Kestel ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan hafif ticari araç, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, TIR ile beton bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu  9 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki  Kestel ilçesi Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İnegöl´den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Aydın Saykal (41) yönetimindeki 16 AZ 070 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağıya indiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önünde seyreden Cebrail Oral (37) yönetimindeki 16 AHS 616 plakalı TIR'a arkadan vurarak savrulan ticari araç,  beton bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın  sürücüsü Aydın Saykal ile araç içindeki inşaat işçilerinden Ahmet Uğur(42), Resul Öztürk(39), Ali Uğur(37), Harun Bal(38), İbrahim Kır(40), Mahmut Altunbay(41), Ziya Ölmez(36) ve Kadir Ölmez(40) yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-30 15:24:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Bursa'da yağışla gelen kazada can pazarı: 10 yaralı Yenişehir ilçesinden şehir merkezine gelen inşaat işçilerini taşıyan minibüs Kestel İlçesi Gölbaşı Rampası'nda sağanak yağış sebebiyle orta rejüfe çarptı Kazada 2'si araç içinde sıkışan 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da yağışla gelen kazada can pazarı: 10 ...
Sünnet için en ideal zaman yarıyıl tatili
YEREL HABERLER Sünnet için en ideal zaman yarıyıl tatili
Sahte içki bir kişinin daha ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Sahte içki bir kişinin daha ölümüne sebep oldu
Bursa'da sahte içki can aldı, 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da sahte içki can aldı, 1 şüpheli tutuklandı
Zabıtadan fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan fahiş fiyat denetimi
Fetih Müzesi’ne özel pul Koleksiyonerler bu pulun peşinde
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’ne özel pul Koleksiyonerler bu pulun ...
Polislere saldırı düzenledi o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Polislere saldırı düzenledi o anlar güvenlik ...
Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi; ateş etme olayından haberimiz yok dediler
YEREL HABERLER Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi; ...
Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran sürpriz
YEREL HABERLER Bursaspor'un efsane ismi Batalla'ya duygulandıran ...
Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli `suç makinesi´ çıktı (2)
YEREL HABERLER Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan ...
Mollaarap'ta düğüm çözülüyor
YEREL HABERLER Mollaarap'ta düğüm çözülüyor
Çarşıbaşı projeleri görücüye çıktı Hanlar bölgesi projesinde dereceye girenlere toplamda 630 bin lira ödül verilecek
YEREL HABERLER Çarşıbaşı projeleri görücüye çıktı Hanlar bölgesi ...
Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli `suç makinesi´ çıktı
YEREL HABERLER Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan ...
Üniversiteli girişimci kardeşler, koronavirüsü öldüren maske üretti
YEREL HABERLER Üniversiteli girişimci kardeşler, koronavirüsü ...
İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık
YEREL HABERLER İznik'te 'Altın Bulduk' mesajıyla dolandırıcılık
Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor
Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones’la yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones’la yollarını ...
Bursaspor’da Altınordu maçı öncesi tempo arttı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altınordu maçı öncesi tempo arttı
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin simgesi yenilendi
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi'nin simgesi yenilendi
Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler
YEREL HABERLER Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç ...
Bursaspor'un genç yıldızına Alman kancası Bursaspor’da kritik üç gün, Ali Akman’a Almanya’dan teklifler var
YEREL HABERLER Bursaspor'un genç yıldızına Alman ...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'büyük' emaneti 28 yaşında
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'büyük' emaneti 28 yaşında
Yol ortasında ata böyle çarptı Yaralanan at telef oldu, kazanın yeni görüntüleri çıktı
YEREL HABERLER Yol ortasında ata böyle çarptı Yaralanan at telef ...
Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde muhteşem görüntüler
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz Özlüce ...