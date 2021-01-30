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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)BURSA´da Orhangazi İznik Karayolu Keramet kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan TIR´ın dorsesinde bulunan tanker, zeytinliğe devrildi. TIR sürücüsü Tamer Gülçay´ın (26) hafif yaralandığı kazada Orhangazi-İznik karayolu bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Orhangazi-İznik Karayolu, Keramet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tamer Gülçay (26) idaresindeki 54 LJ 592 plakalı TIR, Orhangazi´den İznik istikametine doğru seyir halindeyken Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Yağıştan dolayı kayganlaşan yolda dorsesinde boş tanker taşıyan tır, zeytinliğe savruldu. Kazada sürücü Tamer Gülçay hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı araç sürücüsü Gülçay, Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. TIR´ın devrilen dorsesiyle tankerin vinç yardımı ile olay yerinden kaldırılmasından sonra trafik tekrar normale döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-01-30 15:56:42



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