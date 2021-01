Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 95-89

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Sinan İşgüder, Serdar Ünal, Ahmet Tatlıcı

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Justin Earl Tillman 6, Lamar Peters 6, Marial Shayok 24, Can Maxim Mutaf 2, Kenneth Kadji 18, Xavier Munford 19, Birkan Batuk 15, Metin Türen 3, Oğuz Savaş 2, Ömer Can İlyasoğlu

ALİAĞA PETKİM SPOR: Kendrick John Ray 17, Ege Arar 2, Sarunas Vasiliauskas 30, Okben Ulubay 10, Ian Hummer 16, Stephen George Zack 7, Thomas Wimbush 4, Dorukhan Engindeniz 3, Boran Güler

1.PERİYOT: 26-20

DEVRE: 53-42

3.PERİYOT: 78-70ING Basketbol Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, sahasında Aliağa Petkimspor´u 95-89 yendi.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, 5. dakika 14-14´lük eşitlikle geçildi. Munford ile boyalı alanı etkili kullanan Bursa temsilcisi, Birkan ile bulduğu dış atış isabeti sonrası farkı açarak, periyodu 26-20´lık skor avantajıyla tamamladı.

İkinci periyoda yine Birkan´ın dış atış isabetiyle başlayan Bursa ekibi, farkı 9´a çıkardı. Cevap olarak Ray´in basketi gelirken, Okben ve Zack´in basketleriyle konuk ekip farkı bir anda 2´ye indirdi: 29-27. Peters´ın hücum katkısıyla toparlanan Frutti Extra Bursaspor, Munford´un üst üste sayılarının ardından farkı çift hanelere çıkardı: 39-29. Bu bölümde oyun hakimiyetini ele geçiren Bursa ekibi, soyunma odasına da 53-42 önde gitti.

İki ekibin skorer performansı, üçüncü periyotta da devam etti. Munford´un sayılarıyla aradaki farkı korumaya devam eden Bursa ekibine karşı, Aliağa Petkimspor ise Vasiliauskas´ın sayılarıyla direnç gösterdi. Bursa temsilcisi, periyodun sonlarına doğru kolay atış şansı bulamasa da, son periyoda 78-70 üstün girmesini bildi.

Kader periyodunda her iki ekip de savunmada daha disiplinli bir görüntü çizdi. Pota altını etkili kullanan konuk ekip, 35. dakika içerisinde Vasiliauskas´ın dış atış isabetiyle de farkı 3´e indirdi: 83-80. Kadji´nin basket-faul sayılarıyla nefes alan Bursa temsilcisine, yanıt yeniden üçlük isabetiyle Vasiliauskas´tan geldi. Karşılaşma boyunca iyi bir oyun ortaya koyan Marial Shayok´un yeniden devreye girmesiyle skor üstünlüğünü koruyan Frutti Extra Bursaspor, parkeden 95-89 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

