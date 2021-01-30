Bursaspor bu sezon bir ilki gerçekleştirebilir Altınordu maçının önemi daha da arttı

Yeniden Süper Lig’e yükselmenin planlarını yapan TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın oynayacağı Altınordu maçından galip ayrılması halinde, bu sezon ilk kez playoff barajı içinde yer alabilecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un yarın oynayacağı Altınordu maçının önemi bir kat daha arttı. Yeşilbeyazlı takım, İzmir temsilcisine karşı alacağı galibiyet durumunda bu sezon ilk kez playoff barajı içinde yer alabilecek. Bursaspor’un 1 puan üstünde yer alan Ankara Keçiörengücü’nün bugün Ankaraspor’a 10 yenilmesinin ardından yeşilbeyazlı takımın ilk 6’ya girebilme ihtimali doğdu. 30 puanı bulunan Bursaspor’un, 18 hafta boyunca en iyi derecesi 7’ncilik olmuştu. Transfer yasağını hem sezon başında hem de devre arasında kaldıramayan yeşilbeyazlılar, genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesine rağmen, üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

Bursaspor Altınordu maçı yarın akşam saat 19.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

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