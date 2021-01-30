Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli `suç makinesi´ çıktı (3)

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TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine ateş ederek kaçtıktan sonra Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan ve polise verdiği sahte kimliğin ardından gerçek kimliğinin Ahmet Buğra Alagöz olduğu tespit edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-01-30 17:33:13



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