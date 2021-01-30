Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 19. haftasında yarın karşı karşıya geleceği Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşilbeyazlı takım, ağır zeminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tesislerde maç saatini beklemeye başladı.
TFF 1. Lig’in 19. haftasında yarın saat 19.00’da sahasında Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde ağır zeminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım antrenmanı 5'e 2 pas pres oyunuyla tamamladı.
Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.