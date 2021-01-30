İnegöl Belediyespor - Altekma: 3-2

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-SALON: İnegöl
HAKEMLER: Erol Akbulut, Seçkin Yener
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Mehmet Almaz, Nikola, Tudor, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov (Caner Dengin, Ahmet Araslan, Ali Berkay Dağlar, Ahmet Emre Çetinkaya)
ALTEKMA: Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Oliveira, Yunus Emre Tavaz, Maksim (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Muhammet Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Kaan Gürbüz,
Setler: 22-25, 25-23, 25-19, 19-25, 15-13
Süre: 143 Dakika (28, 34, 26, 28, 27 )AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Altekma´yı 3-2 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-30 20:11:52
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