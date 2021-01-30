Marketteki yangında faciadan dönüldü Bir markette çıkan yangın sırasında peş peşe patlamalar yaşandı Üst katta mahsur kalan anne ve 3 çocuğu polis ekipleri kurtardı

– Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir markette çıkan yangın sırasında peş peşe yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen aileyi polis ekipleri evden çıkarırken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.45 sıralarında Tekke Mahallesi Recepzade Sokak üzerinde bulunan Mahmut Abdubaş isimli bir kişiye ait markette buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangının marketi sarması üzerine market içinde bulunan zeytin ve turşu bidonları ile tenekeleri arka arkaya patladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, marketin üst katında oturanlar kendilerini panikle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.



Çocukları polis tahliye etti

Apartmanın en üst katındaki dairede Suriyeli bir aile olduğu ve evde küçük çocuklar bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri apartmana girdi. En üst kattaki aile ve 3 küçük çocuğu polis ekipleri kucaklayıp tahliye etti. Dumandan etkilenen anne ile çocukları olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.



Polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı

Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri ve polis ekipleri markette incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının marketteki bir buzdolabında yaşanan kısa devreden çıkmış olabileceği, patlamaların ise markette bulunan zeytin ve turşu bidonları ile tenekelerinden dolayı yaşandığı ihtimali üzerinde duruyor.

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