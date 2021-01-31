Bursa'dan İdlib’e 600 bin liralık dev yardım

Suriye’nin İdlib kentindeki kamplarda zorlu koşullarda yaşayan mültecilere yardım eli İnegöl’den uzandı. Mültecilere 600 bin lira değerinde yardım ulaştırıldı.

Sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Başkan İlhan Tatlı ve bir grup işadamı tarafından dağıtıldı. Başkan İlhan Tatlı, “Geçtiğimiz hafta İdlib’te aşırı yağmurlardan ve selden, yaklaşık 200 bin kişi etkilendi. Bizler de İnegöl’de bir kampanya başlattık. İnegöl halkı kampanyamıza yoğun ilgi gösterdi. İlk etapta toplanan 11 bin adet battaniye, 104 ton kömür ve yaklaşık 100 bin TL nakit parayı Suriye’nin çadır kamplarında yaşayan mağdur insanlara dağıttık. Burada hala çok yardıma ihtiyaç var. Maalesef buradaki insanlar kendi ülkelerinde mülteci konumundalar. Sivillere yönelik kış yardım malzemesine çok daha fazlasına ihtiyaç var. Kampanyamız ve dağıtımlarımız devam ediyor. Yaptıkları yardımlardan dolayı İnegöl halkına teşekkür ederiz.” dedi.

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