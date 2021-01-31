Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

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Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun soyunma odalarında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle başka bir alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu soyunma odalarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle soyunma odalarında bir anda duman yükseldi. Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TFF 1. Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Bursaspor, bugün saat 19.00'da İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stadyum arşiv drone görüntüleri

-İtfaiye araçlarından detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Stadyumdan detaylar

-Soyunma odası koridorları duman görüntüleri

-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN

2021-01-31 10:46:59



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